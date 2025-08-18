お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行が１８日に自身のＳＮＳを更新し、海外移住することを報告した。

木下はインスタグラムを更新し、「木下！たまにこの投稿見ろよ！この思い忘れるな！！とんでもない数の方々から応援してもらえてるぞ！この熱い思いを『えんとつ町のプペル』の曲と共に残しておきます。」とコメント。

投稿された画像には「僕はタイに移住します！ この決断は正直めちゃくちゃ悩みました。日本には家族、友達、仕事、街並み、言語と日常に大切な物が溢れているので離れたくないし僕もそんな日本に何のケチもない。日本大好きです」とつづった。

「でも５０代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした。旅行ではなく移住でした。正直おっさんの僕は不安しかないです。なにができるかこれからです！ただ１％でも可能性があるなら挑戦してみたいんです！！！そんな根拠ない挑戦を２つ返事で受け入れてくれた相方木本には感謝です。今、ミュージカル『えんとつ町のプペル』に８／９〜８／３０まで出させてもらってます。叩かれても笑われても、信念持って自分のやりたい事、挑戦を持ち続けます！そして必ず結果出して来ます！あいつやりよったと言われる様に爪痕残して来ます！一生芸人として。」と記し、「決意 覚悟」とハッシュタグを付けた。

木下の報告には「ずっと応援してます」「いい！人生１度 好きなことを！！応援してる」「日本から応援してる」「色々と悩んだり苦労することもあるだろうけど、やれるうちに勝負する事は良い事だと思います！！お互い頑張りましょう！！応援してます！！」などのコメントが寄せられた。