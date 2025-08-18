名づけは“顔を見てから”と思っていたのに…産後「親たち共感のオチ」に7.1万いいね【ママリ】

赤ちゃんの名づけ「顔見てから決めよう」あるあるな結末に7.1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

もずももこ✒︎(@mo_x_2)さんの投稿です。名前は、親がわが子へ送る最初の贈り物。こういう風に育ってほしいという願いを込めた漢字や言葉を入れたり、尊敬する人や憧れの人の名前を付けるなど、決め方もさまざまです。





もずももこ✒︎さんのご家庭は、赤ちゃんが生まれてから対面したときの印象で決めることにしたそう。インスピレーションでその子にふさわしい名前を決めようと思っていたので、候補を何も考えていませんでした。そして、実際にわが子と対面したら…？

【絵日記】どうしよ

「顔を見てから決めた方がいい」と聞いていたこともあり、インスピレーションが沸いてくると信じていたのでしょう。しかし、実際にわが子の顔を見ても、赤ちゃんだなとしか思わなかったそう。たしかに、生まれたばかりの赤ちゃんは、みんな似ていると言えば似ているような感じもしますよね。



この投稿には「名付けって難しい」「焦らずにゆっくり」「生まれたばかりの新生児はみんな同じような丸い顔ですよね」などのリプライが寄せられていました。リプライの会話によると、いくつか名前の候補を決めておいて、実際に顔を見てから決定するというケースが多いようです。



子どもを愛するからこそ、名付けには慎重になりますよね。もずももこ✒︎さんの赤ちゃんも、その後、きっと素敵な名前が付けられたことと思います。あるあるに共感するとともに、親から子への愛も感じられるエピソードでした。

ぬいぐるみが疲れている、だと…？意外な一覧表に15万いいね！

伊藤賀一(がいち/日本一生徒数の多い社会科講師/著書・監修書77冊累計129万部※電子含まず)(@itougaichi)さんの投稿です。



働き方について考えることの多い昨今、職場スタッフの健康やメンタルケアに、チェック表を作っている人もいるかもしれません。そんなご時世が影響したのか、伊藤賀一さんの娘さんは、自分の持っているぬいぐるみたちの「健康度」が気になったようです。



そこで、娘さんは大人も驚くような意外なものを作り上げ、ぬいぐるみたちの健康管理を試みます。その意外なものとは…？

娘がぬいぐるみの健康管理をしている

伊藤賀一さんの娘さんが作ったのは大人顔負けの「チェック表」！表には持っているぬいぐるみがずらっと一覧で記入され、健康度が丸で書かれています。しかし、表をよく見てみると、どうもみんなが元気いっぱいではない様子も…。



娘さんのぬいぐるみに対する細やかな健康チェックに「たまに疲れてる子いるのかわいすぎますね」「モモンガ体調不良過ぎでしょwww」「疲れている時と疲れていない時の違いを知りたくなります。」などのリプライがついていました。



しっかりとした表の中身に、投稿を目にした人もついつい内容をチェックしてしまったようですね。こんなにていねいにぬいぐるみに接している娘さんですから、きっとぬいぐるみたちからも、たくさん愛されているのではないでしょうか。



これからも伊藤賀一さんの娘さんとぬいぐるみたちが良い関係でいられることを願ってやみません。ぬいぐるみたちへの愛情を感じる、心の温まるエピソード投稿でした。

名づけるなら「採血柱」ベテラン看護師に16万いいね

焼酎(麦)(@taisyolady925)さんの投稿です。検査などでの採血は、なかなか緊張するもの。我慢できても苦手な人は少なくないはずです。どうせなら、採血が上手で痛みが少ない人にお願いしたいと思ったことはありませんか？



今回はそんな採血が得意な看護師さんに出会ったお話です。

今日の採血のベテラン看護師さん、めちゃくちゃうまくて、怖くて見れないけどまだ針刺されてないと思ってたら、既に刺してて2本くらい採取した後だった。鬼滅で首を切られたのに気づいてない妖怪はこんな気持ちだったんだと思う。あの人は「採血柱」だった…。

採血にまったく痛みを感じなかった焼酎(麦)さん。ベテラン看護師さんの腕は、すばらしかったよう。大人気アニメ『鬼滅の刃』に登場する鬼の気持ちがわかったような気分だったのですね。きっとこの看護師さんもその域に達するまで、たくさん努力したことが想像できます。



この投稿に「指名料お支払いしてお願いしたい」「柱、羨ましい」などのリプライが寄せられました。次回の検査では、ぜひこの投稿に登場するような採血柱に当たりたい！そんな気持ちにさせてくれる投稿でした。

