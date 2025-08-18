俳優の原幹恵さんが自身のインスタグラムを更新。久しぶりのネイルをアップしました。写真では、シンプルながらも上品な輝きを放つパールホワイトのネイルが映えています。



【写真を見る】【 原幹恵 】 「シンプルだけど、さりげないきらめきが上品でお気に入り」 パールホワイトのネイルを披露



原さんは「久しぶりのネイル シンプルだけど、さりげないきらめきが上品でお気に入り」と投稿。さらに「綺麗になった爪を見ると気持ちも高まる」とコメントしており、新しいネイルに満足している様子が伝わってきます。





投稿された写真では、原さんが右手を顔の前に掲げ、微笑んでいる姿が写っています。手元のショットでは、木製のテーブルに置かれた手に、シンプルなシルバーネイルが施されているのが確認できます。特に人差し指にはモダンでユニークなデザインの大きなシルバーリングが存在感を放っています。

原さんは最後に、「#magnetnails」とハッシュタグに記されており、マグネットネイルと呼ばれる特殊なネイルを使用していることを紹介しています。







この投稿に、「幹恵ちゃん、きれーい」「幹恵さん、かわいい 素敵なネイル」「とっても綺麗なお色のネイルが、素敵ですね」「ネイルが綺麗ですね。指輪も素敵です」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】