ぐっさん、タヒチの鼻笛マスター＆『グッと！地球便』テーマ演奏 放送18年目到達で1000回へ意欲
お笑い芸人のぐっさんこと山口智充が17日、大阪・読売テレビで『グッと！地球便 〜遠く離れた大切な人へ〜』（毎週日曜 前10：25 ※関西ローカル）のファンミーティングに参加した。
【写真】南国タヒチを訪れたぐっさん 大阪でのファンミの様子も
『グッと！地球便』は、日本から離れて暮らす家族へ「愛情あふれた贈り物」を届ける感動の海外ロケ番組。2008年の放送スタートから今年で18年目を迎えた。
8月は、山口が自ら南太平洋の楽園タヒチへお届け物を渡しに行く「タヒチSP」を3週連続で放送。最終週となった17日放送回は、タヒチの伝統や文化を保全する活動に取り組む小山亜希さんを訪ねた。
山口は、亜希さんのパートナー・カメさんから渡された現地の伝統楽器である鼻笛「ビボ」に挑戦。全く音の出ない「ビボ」に最初はとまどいつつ、持ち前の器用さでコツをつかむと、やがて美しい音色がタヒチの大自然に吸い込まれていった。
ファンミーティングでは、読売テレビ1階ホールに200人超を招き、番組をパブリックビューイング。山口が、タヒチから持って帰ってきた「ビボ」で番組のテーマソング「ハイホー」を奏でると、大歓声が上がった。
また、山口たっての希望で、ファンから「旅の思い出」をアンケート募集。「グアムで国際指名手配犯に間違えられた」となどのエピソードを紹介すると、会場は爆笑に包まれた。
これまで番組が訪れたのは、101もの国と地域。山口は「放送1000回まであと4年。そのころ僕は還暦ですけど、還暦の僕が旅してる姿を見せたい！」と意気込んでいた。
『グッと！地球便』タヒチSPは、TVerの見逃し配信でも視聴できる。
