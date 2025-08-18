

変化の激しい時代において、企業経営の本質を見失わず、舵取りをしていけるかどうかが生き残りの大きなカギとなりそうです（写真：今井康一撮影）

「働き方改革」「人的資本経営」「女性管理職比率」「ワークライフバランス」「副業・兼業」「ダイバーシティ」──。昨今、さまざまなキーワードが企業経営の重要テーマとなっている。

多くの企業がこれらのテーマに沿った施策を打ち出しているが、果たしてそれは、企業の持続的な成長や働く個人の幸福に真に貢献しているのだろうか。

リンクアンドモチベーション代表取締役会長の小笹芳央氏は、「企業は世の中の潮流に乗るためにトレンドワードに飛びつくが、いつの間にかその本質を見失い、手段が目的化してしまっているケースが少なくない」という。

小笹氏の著書『組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座』を再編集し、経営やマネジメント、個人の働き方の本質について、5回にわたって迫るシリーズ。最終回の本記事では、激しい環境変化の中、企業はいかにして競争力を発揮していくべきかを解説する。キーワードは、「労働市場適応」だ。

AIが進化しても仕事はなくならない

「このままAIが進化していったら、いよいよ職を失うかもな……」

そんな危機感を覚えたことがある人も、少なくないだろう。

近年、AIをはじめとするテクノロジーはすさまじい勢いで進化しており、私たちの生活は非常に便利になった。こうした中、テクノロジーの進化によって、私たちの仕事が奪われるのではないかと危惧する声も大きくなっている。

しかし、このような危惧は杞憂に終わるだろう。たしかに、なくなる職業があることは間違いないが、一方で新しく必要とされる仕事も必ず生まれてくるからだ。

多くの人から必要とされる仕事は普通、環境変化に伴って変わっていく。環境変化に適応するためには、職業の名称に憧れるのではなく、どういった人を喜ばせる仕事をしたいのか、自分のどの特徴を生かした仕事をしたいのか、などを考えることが大切だろう。

そうすれば、おのずとやりたい仕事が見つかる。

人によっては、職業能力を再開発する「リスキリング」が必要になるかもしれないが、それは、環境変化に適応するための「アイカンパニー」への投資行為である。

第3回の記事でもお伝えしたが、アイカンパニーとは、1人ひとりが「自分株式会社」の経営者として、企業に依存することなく、自立的かつ主体的に自らのキャリアを形成していくという考え方だ。アイカンパニーを成長・発展させることに注力していれば、テクノロジーの進化を味方につけることができるはずだ。

生き残るテクノロジーと消えるテクノロジー

今後も、次々と新たなテクノロジーが生み出されていくだろう。ただし、それらがすべて生き残るかといえば、そんなことはない。

よく言われることだが、医者や弁護士など、高収入の職業の業務を代替するテクノロジー開発が進むのは、それがビジネスになりやすいからだ。逆に、他職種に比べて収入が低い保育や介護、交通誘導などに関するテクノロジーはビジネスになりにくい（＝儲からない）ため、技術開発があまり進まないと言われている。

つまり、経済合理性に適したテクノロジー（＝ビジネスになるテクノロジー）は生き残り、経済合理性に適さないテクノロジー（＝ビジネスにならないテクノロジー）は消えていく。これが1つ目の分岐点だ。

もちろん、経済合理性に適したテクノロジーであっても、社会倫理に反するものは淘汰されていく。いささか極端な例だが、麻薬取引のマッチングアプリなどは存在しない。社会倫理に適合するか反するかが、2つ目の分岐点である。

そして、3つ目の分岐点が重要だ。それは、働く個人から選ばれるビジネスに関するテクノロジーであるかどうかだ。

労働力人口の急激な減少が見込まれる中、人が集まらないビジネスは、ビジネスそのものが淘汰されていく。人手不足倒産などは、その象徴的な例だと言えるだろう。

最終的には、働く個人が集まる、働く個人が魅力を感じるビジネスに関するテクノロジーだけが生き残っていくはずだ。



（画像：『組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座』）

働く個人から選ばれない会社は消滅する

働く個人が魅力を感じるビジネスに関するテクノロジーだけが生き残るとお伝えしたが、それは企業も同じだ。「働く個人から選ばれない会社は消滅する」未来がやってくる。

企業は、「商品市場」「資本市場」「労働市場」という3つの市場で競争していると言われているが、この中で、昨今急激に競争が激化しているのが「労働市場」だ。

商品市場の競争が激しかった時代には、「お客様は神様です」と言われていた。しかし、現在は「カスハラ（カスタマーハラスメント）」という言葉が生まれ、カスハラから社員を守る企業が増えている。

なぜなら、理不尽な客よりも社員のほうがはるかに大切な経営資源・無形資産になっているからだ。これは、商品市場よりも労働市場での競争のほうが激化していることの1つの証しだと言える。

労働市場における競争が激化する中では、働く個人から選ばれない企業は生き残れない。生き残りを図るため、「働く個人が魅力を感じて共感するパーパスを掲げる」「多種多様な働き方のメニューを用意する」「働く個人がやりがいを感じるように業務を設計する」など、企業にはこれまでにない施策が求められている。

まさに、企業経営の最重要課題が、労働市場で選ばれることなのだ。

優秀な人材を採用できる会社に仕事が回ってくる

商品市場における競争のモノサシは、売り上げや利益をはじめとした財務諸表である。資本市場における競争のモノサシは、上場企業であれば株価だろう。では、労働市場における競争のモノサシは何だろうか。

さまざまなモノサシがある中で、最も有効なモノサシは「エンゲージメントスコア」であると筆者は考えている。スコアが低い会社は、社員の労働生産性が上がらず、辞めていく社員も増える傾向にある。すると、さらにスコアが下がる。新卒や中途で新たに人を採用しようにも、スコアが低い企業に有能な人材は集まってこない。

また、エンゲージメントスコアは、業績と連動することがわかっている。エンゲージメントを高めることは、労働市場での競争力を上げるだけでなく、商品市場、資本市場での競争力向上にもつながるのだ。

これまでの時代は、「仕事があるから人を採用する」というのが常識的な考え方だったが、筆者は発想を逆転させるべき時代に突入したと見ている。つまり、先に採用ありきで、「優秀な人材を採用できる会社に仕事が回ってくる」という発想だ。

今後は、自社にとっての優秀な人材の獲得に成功した会社、また、人材に働きがいを感じてもらうことに成功した会社が繁栄する。つまり、労働市場の変化に適応できた会社が、商品市場でも勝ち組になっていくということだ。

■おわりに

環境変化が激しい今、企業にはさまざまな社会的要請が突き付けられている。常に組織変革が求められ、そのための手法なども次々と話題になる。





こうした社会的要請や話題の組織変革手法を理解しつつも、手段が目的化しないように注意を払わなければいけない。

女性管理職比率しかり、ダイバーシティしかりだが、多くの企業で手段が数値目標になり、その達成にとらわれ、いつしか手段が目的にすり替わってしまっている。

トレンドワードに踊らされることなく、しっかりと本来の目的を捉え、本質を見抜くことが大切だ。それができれば、環境変化に左右されることなく、時代を超えて人も組織も輝く存在になれるだろう。

（小笹 芳央 ： リンクアンドモチベーション代表取締役会長、経営コンサルタント）