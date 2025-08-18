ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海北陸道 関IC～岐阜各務原IC 上り線の通行止… 【交通情報】東海北陸道 関IC～岐阜各務原IC 上り線の通行止め解除 事故のため一時通行止め 【交通情報】東海北陸道 関IC～岐阜各務原IC 上り線の通行止め解除 事故のため一時通行止め 2025年8月18日 14時16分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海北陸道は事故のため、関IC～岐阜各務原ICの上り線で通行止めとなっていましたが、18日午後2時に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 埼玉, 伊東市, 葬祭, 神事, 徳島, 寺田屋, 静岡, 墓, 神奈川