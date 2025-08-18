オーロラを見るため英国のセントメアリーズ灯台に集まった人々＝２０２４年５月１０日/ Ian Forsyth/Getty Images

（ＣＮＮ）気候汚染の影響で地球大気の密度が変化するため、太陽から磁気嵐が発生した際、ＧＰＳ（全地球測位システム）や通信などに使用される人工衛星は、これまで以上に大きなリスクにさらされるようになる――。そんな新たな研究結果が発表された。

上層大気における二酸化炭素の増加で大気の密度は下がる可能性が高い一方、磁気嵐は逆に大気密度を上昇させる。その結果生じる急激な密度変化により、人工衛星の運用に深刻な問題が生じる可能性があるという。

この研究は学術誌「ジオフィジカル・リサーチ・レターズ」に掲載された。インターネット接続から航法、軍事用途まで、世界が人工衛星ネットワークへの依存度を高める中での発表になった。

磁気嵐は、太陽から放出された荷電粒子が地球の上層大気と相互作用することで発生する。その最も目に見える影響は、夜空を緑や紫、ピンクに照らすオーロラだ。だが、強力な磁気嵐は、人工衛星の運用や通信に大きな被害をもたらしかねない。

磁気嵐はこうした薄い上層大気の密度を高め、人工衛星のスピードや高度を維持するのを困難にする。人工衛星の高度が落ちて運用寿命が短くなる可能性もある。

研究チームは今回、スーパーコンピューターを使って地球の大気全体の変化をモデル化。上層大気が全体的に希薄になることから、２１世紀中に現在と同程度の強さの磁気嵐が発生した場合、大気密度の上昇幅はさらに大きくなると判明した。

筆頭著者を務めた米国立大気研究センターのニコラス・ペダテラ氏は、「人工衛星産業にとって、これはとりわけ重大な問題になる。人工衛星は特定の大気条件に合わせて設計する必要があるためだ」と解説する。

将来の磁気嵐で人工衛星が沈む可能性

研究者の間では以前から、気候温暖化につれて上層大気が希薄になり、酸素や窒素などの濃度が低下することが知られていた。これは二酸化炭素の濃度上昇が上層大気の温度に影響を与え、大気の密度が変化するのが一因だ。

しかし今回の研究は、強力な磁気嵐の際に大気密度がどの程度変化する可能性があるかを示した点で、画期的な成果となる。

研究チームが事例として用いたのは、昨年５月に発生した磁気嵐だ。当時、太陽から発生した一連の強力なコロナ質量放出は地球大気と相互作用して、人工衛星の不具合や損傷を引き起こした。通常よりかなり南の地域で色鮮やかなオーロラが出現する場面もあった。

研究者は今回、２０４０年と６１年、８４年にそれぞれ同様の事象が発生した場合、大気がどう反応するかを分析した。

この実験を行うため、研究者は地球の大気全体をシミュレートできるスーパーコンピューターを使用。下層大気における組成の変化が、より高い高度の大気の特徴をどう変えるかを示した。

この結果、今世紀中に昨年のような太陽嵐のピークを迎えたとき、上層大気は２０〜５０％希薄化している見込みだと判明。このため相対変化がより大きくなり、磁気嵐の際に大気密度が２倍、場合によっては３倍に上昇する可能性もあるという。

このような急激な大気密度の上昇は、重要な人工衛星のネットワークに損害を与え、地上の社会にも問題を引き起こしかねない。

ペダテラ氏はＣＮＮの取材に、密度の上昇幅が大きければそれだけ、人工衛星の軌道に与える影響も大きくなると指摘。「もし非常に大きな密度上昇が起きれば、人工衛星は地球へ落ちていくような格好になってしまう」との見方を示した。