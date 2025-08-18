『あんぱん』北村匠海、乃木坂46久保史緒里らオフショット公開「すごい圧でしたね」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】北村匠海、乃木坂46久保史緒里らが仲良しオフショット
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
公式SNSでは「嵩が作詞した『手のひらを太陽に』を歌う人気歌手・白鳥玉恵の勢いに押され、リサイタルの構成の仕事に挑戦することになった嵩 店長もサインをもらえて満面の笑顔です」と投稿。白鳥玉恵を演じる乃木坂46・久保史緒里、嵩を演じる北村匠海、そして本作の土佐ことばを指導し、銀座カフェの店長役で出演する西村雄正の3ショットが公開された。
ファンからは「嵩にギョーカイの人の貫禄が出て来た（笑）玉恵さん目力強い！」「白鳥さんてけっこうグイグイくる人なんですね〜。嵩にやりたい放題ですごかった」「すごい圧でしたね」「店長さんがめっちゃうれしそう」などの声が寄せられている。
