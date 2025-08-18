Photo: はらいさん

文字盤の下にひょこっとアイコンが出てくるのもかわいいね。

天気やカレンダー、睡眠時間などの情報を状況に合わせて表示してくれるスマートスタック。この秋Apple Watch向けに一般配信予定のwatchOS 26ではそれがさらに進化し、ユーザーの位置情報とルーティーンを学習して最適な場面で最適な機能を提案してくれるようになります。

今回Apple（アップル）からwatchOS 26のパブリックベータ版を試す許可を得たため、進化したスマートスタックは一体どのように機能するのか、実際に試してみました！

「もしかして、これ必要なんじゃない？」

Photo: はらいさん

これ、実際どのように機能するのかというと、例えば集合写真を撮影するために、少し離れた場所にiPhoneを置いてカメラを起動したとします。

するとApple Watchの文字盤の下に小さなカメラアイコンが出現して、「Apple Watchでカメラのシャッターボタンを押したらどう？」といったヒントを提示してくれます。

GIF: はらいさん

ユーザーの行動を先読みするスマートスタックのヒントは下からひょこっと現れます。あくまでも提案なので、必ずしも反応する必要はありませんよ。

ヒントに合ったウィジェットが自動的に表示。スマートだねぇ

GIF: はらいさん

ヒントが表示されたら、そのアイコンをタップ、もしくはSeries 9以降で使えるダブルタップジェスチャーをすることでスマートスタックが表示されます。

今回は"カメラリモートを提案するウィジェット"が表示されましたね。

Apple WatchからiPhoneのカメラのシャッターを遠隔で操作したい場合は、そのまま提案されたウィジェットをタップすることで、Apple Watchのカメラアプリに切り替えてくれます。まさに至れり尽くせり。

Photo: はらいさん

今回試せたのは短い時間だったということもあり、筆者が確認できたヒントはカメラリモートのみでしたが、どうやらAppleによれば、毎朝ジムに着くとワークアウトのヒントが表示されたり、圏外になったときはバックトレースのヒントなどを提案してくれるんだとか。

どこか頼れる相棒感があって、僕は進化したスマートスタックにこれからかなりお世話になる気がしました。

Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル) 126,198円 Amazonで見る PR PR

Source: Apple