¾¾Ê¿·ò¡¢ÃÉ¤ì¤¤¤Î¾åÉÊ¤µ¤òÀä»¿¡¡²Ã¤¨¤Æ¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡¢ÃÉ¤ì¤¤¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ËÜ²íÈþ¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡Ê¤»¤ó¤´¤¯¤«¡¼¤Ë¤Ð¤ë¡Ë¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Ê¿·ò
¡¡¡ÖÂçµÕÅ¾¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¾¾Ê¿¡¢ºÊ¤Î¤ªÇ»¤òÃÉ¤¬±é¤¸¤ë¡£ÃÉ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Ê¿¤Ï¡ÖÂçÊÑ¡¢¾åÉÊ¤ÊÊý¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤È²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µ×ËÜ¤¬¡ÖºÇ½é¤ÎÊ¸¤È¸åÈ¾¤ÎÊ¸¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ËÜ¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ°ºî¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÉ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö2¿Í¤Ç¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ò¤µ¤ó¤¬Âµ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÃÉ¤µ¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¤¡£²¶¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ù¤È¡£¼Çµï¤ò¸«¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¾Ê¿¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£ÃÉ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Ê¿¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢µ×ËÜ¡¢ÃÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë4ºÂÄ¹¤È¡¢ºÙÀîÅ°»á¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥Ð¤¢¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ßÂç¹¥É¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÂçµÕÅ¾¡ªÂç¹¾¸ÍºùÍÀÆø¡Ê¤ª¤ª¤¨¤É¤«¡¼¤Ë¤Ð¤ë¡Ë¡Ù¡Ê2023Ç¯3·î¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¡ÖÂçµÕÅ¾¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¾¾Ê¿±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈÃÉ±é¤¸¤ëºÊ¤Î¤ªÇ»¡¢¥³¥í¥Ã¥±±é¤¸¤ëË¿Ã½¨µÈ¤Èµ×ËÜ±é¤¸¤ëºÊ¤Î¤Í¤Í¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤ÎÉð¾¤ÈºÊ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¾Ê¿¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡ÖË¿Ã½¨µÈÌò¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É½é¤á¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ×ËÜ¤µ¤ó¤¬±ü¤µ¤óÌò¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤À¤±¤¤¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ê¤ê¤±¤¤¤³¤ÇÃÆ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½¨µÈÌò¤ò¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£µ×ËÜ¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡¢ÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÈÆÚ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¡¢¤Í¤Í¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾Ð¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤ä°Õ³°¡¢¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡¢ÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¯¤Æ¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤±¤¤¤³¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£ÃÉ¤Ï¡ÖÂçµÕÅ¾¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2Ç¯Á°¤Ë¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¡¢µ×ËÜ²íÈþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤ª¤±¤¤¤³¾ì¤«¤éÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó½¸·ë¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï¡¢9·î20Æü¤«¤é10·î19Æü¤Þ¤ÇÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï¡¢11·î8Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
