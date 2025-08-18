ファミリーマートの中華まん、8・19から登場 今年は“人気韓国料理”が仲間入り
ファミリーマートは19日から、「ファミマの中華まん」を刷新し、全国のファミリーマート約1万6300店にて発売する。
【写真】新登場！『旨辛チーズタッカルビまん』
同店の中華まんは毎年新たなおいしさに挑戦し、手軽なレジ横フードとして好評に。今年は定番商品のリニューアルに加え、暑い時期に高まる辛いものニーズに応えるべく、人気の韓国料理を中華まんにアレンジした『旨辛チーズタッカルビまん』を新発売する。
8月後半はまだまだ暑さが続く時期だが、ファミペイ会員への調査（2024年8月〜9月に中華まんを購入した顧客を対象としてオンラインで実施）を経て夏の時期にも中華まんに意外なニーズがあることが分かった。夏に中華まんを購入した理由を尋ねると、「小腹がすいたときのおやつにちょうどよかったから」という理由に次いで、朝ごはんや昼ごはん、おやつとしてのニーズに続いて「冷房で体が冷えていて温かいものが食べたくなったから」という回答が上位を占めた。
また期間中、中華まんを購入すると次回中華まん全品に使える30円引きファミペイクーポンを受け取ることができる。レシートに印字された QRコードを「ファミペイ」で読み取ると、アプリにクーポンが届く（1日1回限り）。なお、クーポンの受け取りには同アプリの会員登録が必要。アプリ内で受け取ったクーポンは、当日から使用可能。
【商品詳細】
『じゅわっとジューシー本格肉まん』170円
豚肉の食べ応えのある食感と肉汁たっぷりのジューシーな味わいに仕立てた。生地にはホシノ天然酵母の発酵種を使用しており、自然な甘みが感じられる。味付けには、中華料理のベースに使用される「毛湯（まおたん）」と「清湯（ちんたん）」の2種類のスープを用いており、本格中華の味わいを楽しめる一品。
『のび〜るチーズの濃厚ピザまん』170円
中心のチーズは、配合を変更することでよりチーズの伸びを実感できるように仕立てた。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のポルトガル産トマトを配合。
『旨辛チーズタッカルビまん』190円
人気の韓国料理チーズタッカルビが肉まんに。2種の唐辛子と3種の香辛料を配合した旨辛ソースに、ごろっと入った鶏肉で食感も楽しめる仕立てとなっている。モッツァレラとゴーダを配合したのび〜るチーズで辛さの中にもまろやかさを感じられる。
『こしあんまん（ごま風味）』150円
濃厚でコクのあるあんこの甘さと、ふわふわとした生地のバランスの良さが特長。ごまの風味を楽しめるように仕立てた。
『つぶあんまん』150円
小豆の粒感がしっかりと感じられる味わいに仕上げた。コクのある程よい甘さのあんことふわふわとした生地のバランスにこだわった。
※価格は全て税込
