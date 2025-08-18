¾¾Ê¿·ò¡¡¿·ºî»þÂå·à¤Ç¤Ï¡ÖÍ©Îî¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡×¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ï¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸½Âå¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¤¬18Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»þÂå·à¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡×À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯Æ±·à¡£2023Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÈÂçµÕÅ¾¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾Ê¿¤Ï¡¢Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ê¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¡Ä¡£¿®Ä¹¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤¦Í©Îî¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¡£
¡¡Á°ºî¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐÈäÏª¤â¡¢°ú¤Â³¤¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÍ©Îî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ìÌÌÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸½Âå¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÊÑ²½¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç9·î20Æü¤«¤é10·î19Æü¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç11·î8Æü¤«¤é11·î24Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«±é¤µ¤ì¤ë¡£