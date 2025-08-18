ROIROM絶賛！ネイリスト目指す芸人によるネイルアートがまさかの出来栄えで「アーティストみたい」

8月17日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、長期プロジェクト第3弾として、見取り図・リリーの「プロネイリスト」資格への挑戦に密着した。

リリーが練習として見取り図・盛山晋太郎に施したネイルを、ゲストのROIROMの2人が絶賛。超有名アーティストの名前を引き合いに出すほど気に入った様子で…。

【映像】リリーが盛山の手を取りネイルを…

美術の教員免許をもち、アートにも精通するリリー。番組ではこれまで、リリーが本気で「絵本作家」と「映画製作」に挑戦する企画を実施してきた。その結果、自身で描き物語を作り上げた絵本は新人賞に入選し、プロデュースを務めダウ90000・蓮見翔が脚本を担当した映画は多数の映画賞に出展している。

今回リリーが挑むのは「プロネイリスト」。「レディー・ガガのネイリストになる」ことを目標に掲げ、通常は半年かけて取得する資格試験に2カ月で挑戦することになった。

試験まで1カ月半となったある日、仕事の合間を縫ってネイルスクールに通っていたリリーが盛山を呼び出す。そこでリリーが、盛山をモデルにこれまでの成果を見せた。

指の消毒に始まり、爪のケア、ベースとなるカラーリングを施したあと、いよいよアートを描いていく。

この日のテーマは“花”。やり直しがきかない一発勝負に緊張が走るなか、リリーが描いたのは“鼻”だった。真っ赤なカラーリングの上に描かれた人間の鼻に、盛山も「お前…。まじでヤバいっすよ」と呆れていた。

しかし、VTRを見ていたスタジオのROIROM・本多大夢は「素敵！めっちゃいい！」と絶賛。その後リリーは別の指に“花”も描いたが、スタジオでは再び本多が「僕“鼻”好きでした」と言及すると、「僕たちもステージとか雑誌とかのとき、ぜひお願いしたい」とまで言っていた。

さらにROIROM・浜川路己も「赤の背景がおしゃれで、アンディ・ウォーホルみたい」と高評価の言葉を口にする。これには盛山が「なんで褒められんねん」とつっこんだが、リリーは「ROIROMいいね」とまんざらでもなさそうな表情を浮かべた。