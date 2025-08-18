瀬戸朝香、ビーチで美背中披露「縦線すごい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の瀬戸朝香が18日、自身のInstagramを更新。美しい背中がのぞく白いワンピース姿での撮影ショットを公開した。
【写真】瀬戸朝香、ビーチで美背中披露「縦線すごい」
瀬戸は「新たなるカメラマン登場〜 友人の、大学生の息子くん いいカメラ持っていたから撮影してもらった センスあり」とコメントし、緑豊かな自然の中で背中が大きく開いた白いレースワンピースを着用した姿を披露した。後ろ姿で美しい背中のラインがのぞき、「白い砂浜に葉っぱの緑 陽のあたり方が全然違うから写真がキレイ」と撮影の美しさについても綴っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「センスあり」「想像以上」「縦線すごい」「美しい背中」「自然が似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
