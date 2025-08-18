鬼頭明里「ドラゴンボール」ブルマに変身 ミニスカ姿披露「似合う」「可愛い」
【モデルプレス＝2025/08/18】声優の鬼頭明里が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコスプレ姿を公開した。
【写真】「鬼滅」美人声優、コスプレ姿で美脚披露
鬼頭は「遅くなりましたがハマダ歌謡祭ありがとうございました。めちゃくちゃ緊張していましたがベテラン世代の皆さん優しくて面白くてとっても心強かったです」とコメントし、TBS系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（毎週金曜よる7時〜）に出演した際のオフショットを公開。「ドラゴンボール」のキャラクター・ブルマのコスプレ姿でミニスカートをまとった可愛らしいファッションを披露している。
この投稿に、ファンからは「ブルマだ」「可愛い」「似合う」「美しい脚」「ピンクが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆鬼頭明里、美しい脚際立つピンクコーデを披露
