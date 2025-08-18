¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎÁª 20Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿º¸ÇÉÀ¯¸¢¤¬½ªßá¡¡ÌîÅÞ¸õÊä¤Î2¿Í¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ø
ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç17Æü¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆ»±¦ÇÉ¤È±¦ÇÉ¤ÎÌîÅÞ¸õÊä2¿Í¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ûÄê¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ñ¥¹¾å±¡µÄ°÷¤È±¦ÇÉ¤Î¥¥í¥¬¸µÂçÅýÎÎ¤Î2¿Í¤Î¸õÊä¤¬10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ï20Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼Ò²ñ¼çµÁÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ®²Ì¤òÌä¤¦¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í¢½Ð¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¥É¥ëÉÔÂ¤ä¹â¿å½à¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÈèÊÀ¤·¤¿·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤àÎ¾¸õÊä¤Ï¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤Îºï¸º¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨Ä´¤ò¶¦ÄÌ¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ï10·î19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£