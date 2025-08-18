ME:I新冠番組「ME:ISM」キービジュアル＆予告映像初解禁 初回はLeminoにて無料配信
【モデルプレス＝2025/08/18】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）の新冠番組「ME:ISM」が、映像配信サービス「Lemino（R）」にて8月21日より独占配信。このたび、番組のキービジュアルと予告映像が初解禁された。
【写真】ME:I、ミニ丈衣装で美脚輝く
日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツをLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。2024年7月に発表して以来、それぞれの冠番組「JO1 Vacation レッツゴー・ハワイ！」、「おかわり！INITIME MUSIC」、「目指せ！日本一 DXTEEN青春リアリティーンショー」、「ME:INTERN！」、「IS:SUE A SMALL WORLD」を次々と配信してきた。
このたび、ME:Iの新番組「ME:ISM」の詳細を公開。この番組は、ME:Iが「自分なりの流儀＝イズム」を持つ人を調査し、“ME:Iらしさ＝ME:ISM”を追求していく番組だ。8月21日放送の第1話では、SHIZUKUとKEIKOがマクセルアクアパーク品川を訪ね、5つのイズムを追求。また、第1話は広告付き無料配信にて楽しむことができる。（modelpress編集部）
番組名：ME:ISM
配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定
＃1：8月21日（木）19：00〜
＃2：9月4日（木）19：00〜
＃3：9月11日（木）19：00〜
※＃4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で告知
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I、ミニ丈衣装で美脚輝く
◆ME:I新冠番組「ME:ISM」予告映像解禁
日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツをLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。2024年7月に発表して以来、それぞれの冠番組「JO1 Vacation レッツゴー・ハワイ！」、「おかわり！INITIME MUSIC」、「目指せ！日本一 DXTEEN青春リアリティーンショー」、「ME:INTERN！」、「IS:SUE A SMALL WORLD」を次々と配信してきた。
◆「ME:ISM」配信概要
番組名：ME:ISM
配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定
＃1：8月21日（木）19：00〜
＃2：9月4日（木）19：00〜
＃3：9月11日（木）19：00〜
※＃4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で告知
【Not Sponsored 記事】