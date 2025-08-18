BLACKPINKジェニー、タイトミニから圧巻美脚披露「着こなせてすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿でのショットを公開した。
【写真】BLACKPINKジェニー、タイトミニから圧巻美脚披露
ジェニーは「una calda giornata estiva」とコメントし、タイトなスウェットワンピースにブラウンのシューズを合わせたコーディネートを披露した。ヨーロッパでの滞在を示唆している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「想像以上」「着こなせてすごい」「美しい脚」「ヨーロッパが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
