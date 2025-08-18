©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」

今回は、「ビーフンの日」をテーマに、ご飯のおかずにもなるビーフンを使ったメニューを中国料理のプロの先生に教わる。

今日のお悩みは「最近、我が家では『ビーフンはおかずになるか』論争が勃発中です！ おかずにならない派の妻をうならせるレシピを授けてください！」というもの

そこで、「カレービーフン」「煮込みビーフン」「トマトとバジルの汁ビーフン」を提案。「これはご飯に合います！」とDAIGOもオススメの、カレーの風味が食欲をそそるこの１品を調理する。

DAIGO「カレーの風味と豆板醤のピリッとした辛味がいいですね！パクチーもきいています。野菜がいっぱい食べられるから栄養バランスもいいし、これはもう立派なご飯のおかずです！」

