¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ìÍµÇ·¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×Ì¾Êª¥¢¥Ê¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌË½Ïª¡Ö·îÍË¤ËÍè¤ë»þ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ìÍµÇ·¡Ê46¡Ë¤¬18Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£½µ¤Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤È¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î²ÆµÙ¤ß¥³¥é¥Ü¥¦¥¤¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Î¾ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥²¡¼¥à´ë²è¤ËÄ©Àï¡£¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¿·¥¿±ÙÃË¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÉé¤±¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Ë½Ïª¤ò¡×¤ÈÈ³¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¤à¤Á¤ã¿¶¤ê¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë°ìÆ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÏ¾ì¤ÏMC¤Î·Ã½Ó¾´¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ì½Ö¹Í¤¨¤Æ¡ÖÀÖ²®¥¢¥Ê¤¬¡¢·îÍË¤ËÍè¤ë»þ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤Ò¤²¤òÃß¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£