お笑いコンビ「TKO」木下隆行（53）が18日、自身のインスタグラムを更新。タイに移住することを改めて報告した。

前日にコンビのYouTube動画で9月からタイに移住することを明らかにした木下は、「木下！たまにこの投稿見ろよ！この思い忘れるな！！とんでもない数の方々から応援してもらえてるぞ！この熱い思いを『えんとつ町のプペル』の曲と共に残しておきます」と投稿。

青空の背景の文書で「僕はタイに移住します！」と報告し、「この決断は正直めちゃくちゃ悩みました。日本には家族、友達、仕事、街並み、言語と日常に大切な物が溢れているので離れたくないし僕もそんな日本に何のケチもない。日本大好きです」と率直な思いを吐露した。

続けて「でも50代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした。旅行ではなく移住でした。正直おっさんの僕は不安しかないです」と明かし、「なにができるかこれからです！ただ1%でも可能性があるなら挑戦してみたいんです！！！そんな根拠ない挑戦を2つ返事で受け入れてくれた相方木本には感謝です」と相方への感謝の言葉をつづった。

さらに「今、ミュージカル『えんとつ町のプペル』に8/9〜8/30まで出させてもらってます。叩かれても笑われても、信念持って自分のやりたい事、挑戦を持ち続けます！そして必ず結果出して来ます！あいつやりよったと言われる様に爪痕残して来ます！一生芸人として」と決意を示した。