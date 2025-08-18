FC町田ゼルビアは18日、東京都町田市の三輪緑山ベースで全体練習を行い、G大阪戦（20日、町田GIONスタジアム）に向けて完全非公開で調整した。リーグ戦7連勝中で首位と勝ち点差2の4位。黒田剛監督（55）は練習後の取材に応じ、守備の好調ぶりを語った。

ここまで5試合連続完封勝利中。黒田監督は好調の要因を「クロスの守備、リスタートの守備、ハイプレスとミドルプレスの関係性とか連続、連動の整理がしっくりきている。ハーフタイムでは（後半の）時間帯における守備の構成をどうするかについて話すけど、理解力を示してくれて、代わって入った選手のやるべきことも徹底度が増している」と言う。前節・C大阪戦ではコンディション不良によりベンチ外だったDF菊池に代わり、DFドレシェヴィッチをリーグ戦6試合ぶりに先発起用。GK谷、DF昌子、DF岡村を含めた鉄壁の守備陣はもちろん、前線の選手たちの献身性も大きい。

町田は守備への意識が高く、指揮官が「途中から加入してパッとできるかと言うと、なかなか難しいところもあるくらい細かい」と話すほどだ。その規律や強度、速さが鉄壁の守備を構築し、リーグトップの得失点差14につながっている。

J1記録の6戦連続完封勝利に王手をかけており「こうやって記録を樹立できるんだったら、また自信にもなる」と見据えた。