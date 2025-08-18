イラストレーターでありYouTuberのさいとうなおきが8月16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。イラストの添削動画を公開した。

さいとうなおきのYouTubeチャンネルは、2025年8月時点で登録者数は72.7万人となる。「ポケモンカード」の公認イラストレーターとしても知られ、「添削動画」が人気を集めている。

同チャンネルでは、イラストレーターを目指す初心者に向けた講座のほか、上達のための具体的なアドバイスを送る「気まぐれ添削」シリーズで人気を高めてきた。クリエイターの個性に寄り添いながら、プロならではの視点でアドバイスを送る動画は、自分ではイラストを描かない人にとっても、審美眼が磨かれる貴重な内容だ。

今回取り上げたのは、コータ氏の「路地裏の金髪高校生」という作品。ニヤついている表情を浮かべた、金髪男子高校生が描かれている。まずさいとうは、今回の作品を「表情の作り方が上手い」「描きわけのセンスがすごい」と評した。そして今回は、コータ氏が得意とする表情作りをさらに伸ばせるように添削をしていくようだ。

まずは威圧感を出すために、全体的に煽りの構図にしていく。男子高校生を上の方に移動し、それに合わせて目の位置や鼻の位置、鎖骨の位置を調整していく。次に、首回りを整理していくことに。今回の男子高校生は、Yシャツ、パーカー、学ランの3着を着ているため、整合性を取りつつ、鎖骨は見せたいというコータ氏の意図を汲んで添削していくようだ。

最後は髪の毛の添削をすることに。髪の毛は長いストロークを入れることでサラサラとした髪質を表現できると解説。さいとうはストロークについて「イケメンを表す記号」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「プロすぎて圧巻…」「まじで感動」「いいキレ顔」といった声が集まった。

（文＝向原康太）