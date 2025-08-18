藤原さくらが初主演を務めた中編映画『結局珈琲』が、8月29日から大阪で開催される第21回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門にてワールドプレミア上映されることが決定。10月11日には第17回下北沢映画祭での招待上映も決定した。

参考：上白石萌音、藤原さくらとのロンドン観光を報告 「幸せな時間を過ごせました」

本作は、下北沢の街中で愛される喫茶店「こはぜ珈琲」の閉店・移転までの1カ月を描いた会話劇。主演の藤原が主人公・青木を演じたほか、柄本時生、細井じゅん、山脇辰哉、東野良平、日高七海、瀬戸璃子らが共演。さらに、磯村勇斗、岡田義徳が特別出演している。監督・脚本を務めたのは、キャストとして出演もしている細井。主題歌は、下北沢に縁の深い曽我部恵一が新曲「エンディング」を書き下ろした。

「こはぜ珈琲」の店長・谷川氏が発起人となり企画・製作された本作。撮影は同喫茶店の閉店直後の旧店舗と開店直前の新店舗で撮影が行われた。

あわせて公開されたポスターには、男性2人の会話を気にかける青木（藤原さくら）の姿が捉えられ、「一人になりたくて、なりたくない私たち。」という意味深なコピーが添えられている。

主演の藤原は本作について、「“一人になりたいけど一人は寂しい”という、どうにもめんどくさい大人の感情を、確かにわたしもカフェや喫茶店で紛らわしがちかもしれません。隣の席の誰かのくだらない話がやけに気になったり、ならなかったり。誰かが勉強している姿に少し背筋が伸びたり。共にユーモアたっぷりの会話を盗み聞きしましょう！」とコメントを寄せている。

なお本作は、2026年度前半での公開を目指して準備中。

【コメント】●藤原さくら（主演）“一人になりたいけど一人は寂しい”という、どうにもめんどくさい大人の感情を、確かにわたしもカフェや喫茶店で紛らわしがちかもしれません。隣の席の誰かのくだらない話がやけに気になったり、ならなかったり。誰かが勉強している姿に少し背筋が伸びたり。共にユーモアたっぷりの会話を盗み聞きしましょう！

●細井じゅん（監督・脚本・出演）今回こはぜ珈琲だからと多くの方が集まっていて、本当に街に愛されている喫茶店だと改めて感じました。プレッシャーと緊張の日々でしたが、過去にかなりの恩を売っていないと説明がつかないくらい多大な助けを皆様からうけて無事映画が完成しました。ちなみにプレッシャーと緊張とは無縁の映画ですので気楽に観ていただけたらと思います。

●谷川隆次（企画／こはぜ珈琲店長）移転前。なくなる店の思い出作りに映画を撮りたい！ そんなぼんやりとした、私の願いから沢山の方々の支えで出来上がったこの作品が、こんなにも大きな舞台で上映頂けるなんて、本当に夢のようです。沢山のお客さんと一緒に作ってきた「こはぜ珈琲」の最後の姿と、これから始まる新しい「こはぜ珈琲」を見て頂けたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）