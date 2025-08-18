気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

気象庁によりますと、熱帯低気圧は、正午には、宮古島の南南東約300キロにあって、ゆっくりと北北東に進んでいます。

中心の気圧は1008ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルの強い風が吹いています。

この熱帯低気圧は、12時間以内に台風12号に発達する見込みです。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

熱帯低気圧の中心は、



あす（19日）午前0時までには

那覇市の南南西約260キロで台風になり、

中心の気圧は1006ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



あす（19日）正午には那覇市の西約60キロ

中心の気圧は1006ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



あさって（20日）午前9時には奄美市の西約270キロ

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



21日午前9時には九州の西

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



22日午前9時には九州の西でほとんど停滞し

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



23日午前9時には九州の西

中心の気圧は1006ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。