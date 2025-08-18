·î¼ý£°±ß¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¡¢²ò»¶¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é10Ç¯¤Î¡Ø¥¯¥Þ¥à¥·¡Ù¤¬¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¥ï¥±¡×
¡Ö°õÀÇ¤È¤«CM¤È¤«¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¹â·î¼ý¤Ï800Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¡ÈYES¡É¤·¤«²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â800Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¯¥Þ¥à¥·¡Ù¤ÎÄ¹Ã«Àî½ÓÊå¡Ê39¡Ë¤Èº´Æ£Âç¼ù¡Ê37¡Ë¤À¡£Ä¹Ã«Àî¤¬Åö»þ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢º´Æ£¤â¼«µÔ¤Ã¤Ý¤¯ÊÖ¤¹¡£ÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ëÆó¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ç14Ç¯¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¢ö¡Ù¤Î²Î¥Í¥¿¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¤ª¾Ð¤¤³¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤ä²»³Ú¶È³¦¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¡Ø¥¯¥Þ¥à¥·¡Ù¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÅìÍÎ´Û¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤«¤éº£Ç¯¤Ç15Ç¯¡£Èà¤é¤¬º£¤Ê¤ª¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤Ë¸«¤¿¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë·ÝÇ½³¦¡×
¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æó¿Í¡£¤½¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡££±Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÄ«µ¯¤¤ÆÀÄ¿¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¼¯»ùÅç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤ì¤ÇÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÂçºå¤«¤é»Å»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£µÙ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡ÆüËÜÃæ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢ËÍ¤ÏËèÆü¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤Î²Î»ì¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¤«ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¥Í¥¿¤â½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡²¶¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£
º´Æ£¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢±³¡ª¡¡µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Ä¹Ã«Àî¡¡º´Æ£¤Ï¤¿¤Þ¡¼¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼ÊÒ¼ê¤Ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥®¥ã¥é¤ÏÀÞÈ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«º£¤Ç¤âÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£
º´Æ£¡¡¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡²¿Ç¯¤½¤ÎÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤è¡©
Ä¹Ã«Àî¡¡¤¢¤È¡¢Åö»þ¤ÏËèÆüÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬°§»¢¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢Á´Á³»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦²Ë¤âÍ·¤Ö²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é°õÀÇ¤È¤«¤Î¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¢ö¡ÙÃù¶â¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢²¶¤ÏË¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËHIKAKIN¤¯¤ó¡Ê36¡Ë¤È¤«¤¬¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â·ÝÇ½³¦¤Î°ì°÷¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡ËÍ¤âË¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Þ¤ÀLINE»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡´í¤Ê¤¤¤«¤é¡È¤³¤ì¡É¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤òÁ´Éô¾Ã¤»¤ë¤Ê¤É¡ÈÍ·¤Ó¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡É¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£
²ò»¶¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÂç·ö²Þ¡×
ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò³À´Ö¸«¤¿Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ÏÁá¤¤¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤¬¸º¤ê»Ï¤á¡¢ºÇ¹â¤Ç800Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿·î¼ý¤â·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï²ò»¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¡Ç15Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï°ÂÂ¼¤µ¤ó¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¦43¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿¿¤Ã¹õ¤À¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤â¾¯¤·¤º¤ÄÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÊ¿Ìî¥Î¥é¡Ê46¡Ë¤Ë¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡Ê39¡Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡Ê35¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é°ìÇ¯È¾¸å¤Ë¤Ï¡¢°ì½µ´Ö´Ý¡¹µÙ¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
º´Æ£¡¡ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¥³¥í¥Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â±Ä¶È¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤â¼ýÆþ¤â¡È´°Á´¤Ë¥¼¥í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¥¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡²ò»¶¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤¢¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤¬·ö²Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÍ£°ì¤Î´ØÅì¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤·¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤À¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æº´Æ£¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÇÆó¿Í¤Ç·ö²Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡Á²¶¡¢º£¸åÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¡¡·ö²Þ¤È¤¤¤¦¤«Ä¹Ã«Àî¤ËÍ¡¤µ¤ì¤¿¤Í¡£¤½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº´Æ£¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÍÞ¤¨¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï²ò»¶¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤Ã¤ÆÄ¹Ã«Àî¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¢ö¡×¤ÇÇä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡¡ËÍ¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¢ö¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é²ò»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï²¶¤è¤êº´Æ£¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¢ö¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢Ì¡ºÍ°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ýÆþ¥¼¥í¤È¤¤¤¦¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Æó¿Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êº¬¤Ã¤³¤Ë¡ÖÌ¡ºÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£Çç¤¤¾å¤¬¤ë¤Ù¤¯Æó¿Í¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤¡É¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¡¡¼Â¤Ïº£¡¢½µ£³Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ê¡¼¥º¥Ö¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¹¡¼¥×¡Ê´À¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¤«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¢ö¡×¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Ä¹Ã«Àî¡¡¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤âÇ®ÇÈ»Õ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«°ìÅ¹ÊÞ¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¤ª¾Ð¤¤¤òÄü¤á¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡È·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¡É¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈ¯²°²ñ¤ÎÀèÇÚ¤ÇÉ¦ÃË¼ß¤Î¤Ò¤°¤Á¤µ¤ó¡Ê¤Ò¤°¤Á·¯¡¦51¡Ë¤¬¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤óÉû¶È¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤ÆÇ®ÇÈ»Õ¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤ËÉû¶È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¤Ç¤â°ì¸Ä¤À¤±ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤È¤«£µÊ¬¤¯¤é¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅìÍÎ´Û¤Î³Ú²°¤Ç¤â°û¤ó¤Ç¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤¤¤Ä¤«ÅÜ¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡¡¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°û¤ó¤Ç¤â¡ª¡¡ÍèÇ¯¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡¡Åö»þ¤Ï¡ÈÎä¤¿¡Á¤¤¤Û¤¦¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÁêÊý¤è¤ê¤â¡È¤¢¤Ã¤¿¤«¡Á¤¤¤Û¤¦¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶ì³Ú¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æó¿Í¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÌîË¾¡×
ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤â¡¢ÍèÇ¯¤Ç¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡µîÇ¯¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡ÙÈ¹¤µ¤ó¡ÊÀëÇ·¡¦47¡Ë¤«¤éÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¤è¤¯ÅìÍÎ´Û¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¡£
º´Æ£¡¡¤¦¤ó¡£¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤«¤é¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Þ¤Ç¥¦¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Î¿®¤òÆÀ¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡Çä¤ì¤¿º¢¤Ï¡Ö·ë¶É·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¡¢Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤«·Ý¿Í¤Ê¤Î¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î²Î¤Ï²Î¤ÇËÍ¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÅÁÅý¤¢¤ëÅìÍÎ´Û¤ÎÉñÂæ¤Ç·Ý»ö¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¯¥Þ¥à¥·¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æó¿Í¤È¤â¡ÖTHE SECOND¡×¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤«ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤À¤«¤éº£¤Ï»ë³¦¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¼´¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÆó¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¡ª
º´Æ£¡¡¤¦¤ó¡£¤¦¤ó¡£
Ä¹Ã«Àî¡¡¤Þ¤¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ØM-1¡Ù´èÄ¥¤ì¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÆ¤Ó±É¸÷¤Î·Ê¿§¤òµá¤á¡¢Áª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¥à¥·¡£Ã¯¤è¤ê¤â¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯Ç®¤¤µï¾ì½ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¤¢¤Ã¤¿¤«¡Á¤¯¡É¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹Æü¤â¶á¤¤¤Ï¤º¤À¡£