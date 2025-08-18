レゴグループとNIKEのコラボレーション第2弾「レゴ(R) Nike Slam Dunk」「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」が登場！

迫力満点のスラムダンクシーンを再現したセットと、アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを表現したセットです☆

レゴ(R) Nike Slam Dunk／ Nike Dunk Trickshot

発売日：2025年9月1日（月）

取扱店舗：レゴ(R) 公式オンラインストア、全国のレゴ(R) ストア、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

※製品の取り扱いがない店舗もあります。詳細は各店舗に問い合わせください

※NIKEの一部直営店舗、およびNike.comでも取り扱い予定です

レゴグループとNIKEの共同開発によるレゴ(R)セット「レゴ(R) Nike Slam Dunk」、「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」が登場！

2025年夏に発売された「レゴ(R) Nike Dunk」の大反響に続く第2弾で、「子どもたちが活発に、クリエイティブな遊びを楽しめるように、コート内外で子どもたちの遊びを刺激する」というレゴグループとNIKEが共有する想いが表現されています。

レゴ(R) Nike Slam Dunk（43010）

価格：10,980円（税込）

対象年齢：10歳以上

ピース数：809個

サイズ：（約）高さ37cmｘ幅25cm 奥行14cm

レゴ(R)ブロックで 迫力満点のスラムダンクシーンを再現できる「レゴ(R) Nike Slam Dunk」

スラムダンクをするまさにその瞬間を切り取ったバスケットボール選手のフィギュアは、ユニフォームやヘアスタイルのカスタマイズも可能です。

コートサイドに立つ自分だけのチャンピオンを組み立てることができます。

レゴ(R) Nike Dunk Trickshot（43021）

価格：5,980円（税込）

対象年齢：10歳以上

ピース数：454個

サイズ：（約）高さ16cmｘ幅17cm 奥行13cm

アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを中心に、カラフルな背景やダンクシーンを組み立てて遊べる「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」

2種類の表情が楽しめる特別なミニフィギュア付きで、近所のプレイグラウンドを自分だけのステージに変えることができます。

ダイナミックなダンクシーンを再現することも、スニーカーを外して自分だけのゲームシーンを表現することも可能です。

組み立てて持ち帰れる！「レゴ(R) Nike Hoop」キャンペーン

参加費：無料

※レゴ(R)ストア メンバーズクラブ アプリのインストール、および会員登録が必要です

実施日：2025年9月6日（土）※無くなり次第終了

対象年齢：10歳以上

※大人も参加可能です

※小学生は保護者同伴が必要です

第2弾の発売を記念して、全国のレゴ(R)ストアで「レゴ(R) Nike Hoop」を組み立てて、持ち帰ることができるキャンペーンも実施！

2つのレゴ(R)セットと組み合わせて楽しむこともできます。

同日発売のアパレル・フットウェア・アクセサリー コレクションも展開

発売予定アイテム：

・Nike Dunk Low x LEGO(R)コレクション

・Nike x LEGO(R)Collection バスケットボール

・Nike x LEGO(R)Collection バスケットボールジャケット

・Nike x LEGO(R)Collection ガールズ クロップドTシャツ

・Nike x LEGO(R)Collection ヘリテージ バックパック

・Nike x LEGO(R)Collection エブリデイ エッセンシャル クルーソックス

・Nike x LEGO(R)Collection ギャザード ヘアタイ（ヘアゴム）

※レゴ(R)公式オンラインストアでは、今後一部のコレクションが発売予定です

※全国のレゴ(R)ストア、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪での取り扱いはありません

アパレル・フットウェア・アクセサリーコレクションの第2弾「Nike x LEGO(R)コレクション」も発売！

本コレクションは、チャンピオンアスリートや両ブランドのスタイルにインスパイアされた大胆でユニークなラインアップになっています。

バスケ好きやNIKEファンも注目の、かっこいいレゴ(R)セット！

レゴグループとNIKEのコラボレーション第2弾「レゴ(R) Nike Slam Dunk」「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」は、2025年9月1日（月）より販売開始です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナイキとコラボしたバスケを表現したセット！「レゴ(R) Nike Slam Dunk／ Dunk Trickshot」 appeared first on Dtimes.