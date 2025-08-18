14時の日経平均は370円高の4万3749円、ファストリが51.86円押し上げ 14時の日経平均は370円高の4万3749円、ファストリが51.86円押し上げ

18日14時現在の日経平均株価は前週末比370.80円（0.85％）高の4万3749.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1207、値下がりは356、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を51.86円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が48.62円、アドテスト <6857>が35.12円、リクルート <6098>が28.77円、スズキ <7269>が21.14円と続く。



マイナス寄与度は37.99円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が14.69円、ディスコ <6146>が6.82円、レーザーテク <6920>が5.13円、ＳＭＣ <6273>が4.29円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はサービスで、以下、輸送用機器、情報・通信、精密機器と続く。値下がり上位には銀行、電気・ガス、海運が並んでいる。



※14時0分7秒時点



