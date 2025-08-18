アイシンのACに蓑輪貴幸氏が就任！ 昨季はフィリピンのクラブを指揮

18日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のアイシンティルマーレ碧南は、蓑輪貴幸氏がアシスタントコーチに就任したことをクラブ公式SNSで発表した。

蓑輪氏は福井工大福井高校と中京大学で選手としてプレー。国士舘大学の大学院に進学し指導者に転向すると、2015年に上尾メディックス（現・埼玉上尾メディックス）のコーチに就任した。

2022年に埼玉上尾を退団すると、女子日本代表のコーチや中国の遼寧省女子バレーボールチームでのコーチ経験を経て、2024-25シーズンはフィリピンのアカリ・チャージャーズの監督を務め、プレミアバレーボールリーグの強化カンファレンスで準優勝、オールフィリピーノカンファレンスではチームを初の3位に導いていた。

蓑輪氏はクラブを通じてコメントを発表している。

「この度、アイシンティルマーレ碧南のアシスタントコーチを務めさせていただくことになりました、蓑輪貴幸です。3シーズンぶりの日本でのシーズンを、若くポテンシャルに溢れるティルマーレの選手たちと共に過ごせることに、今からとてもワクワクしています。仕事とバレーボールを両立しながら、限られた時間の中でも、自分自身、そしてチームが常に成長し続けられるようなマインドを持ち、チームが目指す理想のバレーボールを体現できるよう、全力でサポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします」