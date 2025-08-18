劇場版『TOKYO MER』“待っているだけじゃもらえない”入場者プレゼント配布決定
公開中の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の大ヒットを記念して、今週末23日より入場者プレゼントの配布が決定した。
【動画】南海MERのメンバーからのメッセージ
2023年公開の前作では、MERのエンブレムに名せりふをあしらったステッカーが配布され人気を博した。今回は、メインビジュアルの喜多見をはじめとする南海MERのメンバーの肖像を使用した“待っているだけじゃもらえない”特別クリアカードが登場。
スマホサイズのカードで、横型の【救え。海を越えて。Ver.】と縦型の【新たな仲間、新たな絆。Ver.】があり、上映館にて観賞者1人につき1枚、ランダムで配布される（選択不可）。全国合計30万人限定となっており、無くなり次第終了。
【動画】南海MERのメンバーからのメッセージ
2023年公開の前作では、MERのエンブレムに名せりふをあしらったステッカーが配布され人気を博した。今回は、メインビジュアルの喜多見をはじめとする南海MERのメンバーの肖像を使用した“待っているだけじゃもらえない”特別クリアカードが登場。
スマホサイズのカードで、横型の【救え。海を越えて。Ver.】と縦型の【新たな仲間、新たな絆。Ver.】があり、上映館にて観賞者1人につき1枚、ランダムで配布される（選択不可）。全国合計30万人限定となっており、無くなり次第終了。