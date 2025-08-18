笑福亭鶴瓶、南青山マンション“衝撃家賃” タモリが一喝「そんなバカなところ住むな！」
落語家の笑福亭鶴瓶が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅』（後4：05〜5：20）に出演。東京進出時の衝撃の“マンション家賃”をぶっちゃけた。
【写真】今でも親交が…正月特番で共演した鶴瓶＆タモリ
大阪から上京した鶴瓶のゆかりの地・半蔵門をめぐっている最中、鶴瓶が「（東京に）出てきた時は、南青山のマンションにおったんですよ。その時に、タモリさんに家賃聞かれて『バカじゃないか、そんなところ住むな』って言われて。130万ぐらいやった」と打ち明けると、サンドウィッチマンと中条あやみも「えっ！高！」と驚きの声。鶴瓶は「1回（東京進出）失敗して、大阪帰って、次（の上京）の時ね。それで、タモリさんに『ここがあるから』言うて、インペリアルマンションっていうのを探してくれた。それが37万円か」と引っ越し先の家賃も告白した。
鶴瓶は続けて「タモリさんって、あんなすごい人やけど、金銭感覚が普通なんよ。サラリーマン経験しているから。だから『そんなバカなところ住むな！』って」としみじみ。そんな金銭感覚にまつわるトークでは、当時のギャラ事情も明かされて「『ひょうきん族』の裏、『元気が出るテレビ!!』の裏でやってくださいって（MCをやっていた）。大阪のギャラ安いですけど、こっち（東京）のギャラは、今はそんなことないですけど、1本130万円やったんですよ、ゴールデンね。それ2本やっていたから。月4回で8回分ですよね。すごいお金やんか。うわーって思っていたら、3ヶ月くらいで終わってた」と笑わせていた。
鶴瓶とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）による夏の恒例特番。第7弾となる今回は、鶴瓶とサンドウィッチマン、そして3年連続の出演となるスペシャルゲスト・中条が、上京当時の思い出の地をめぐった。
【写真】今でも親交が…正月特番で共演した鶴瓶＆タモリ
大阪から上京した鶴瓶のゆかりの地・半蔵門をめぐっている最中、鶴瓶が「（東京に）出てきた時は、南青山のマンションにおったんですよ。その時に、タモリさんに家賃聞かれて『バカじゃないか、そんなところ住むな』って言われて。130万ぐらいやった」と打ち明けると、サンドウィッチマンと中条あやみも「えっ！高！」と驚きの声。鶴瓶は「1回（東京進出）失敗して、大阪帰って、次（の上京）の時ね。それで、タモリさんに『ここがあるから』言うて、インペリアルマンションっていうのを探してくれた。それが37万円か」と引っ越し先の家賃も告白した。
鶴瓶とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）による夏の恒例特番。第7弾となる今回は、鶴瓶とサンドウィッチマン、そして3年連続の出演となるスペシャルゲスト・中条が、上京当時の思い出の地をめぐった。