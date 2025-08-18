¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙÀçÂæ¤Ç¤Î»î¹ç¤¬ÇòÄ»ÂôÊÔ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¢¥ì¡×¤È¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖJUMP MV¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè42¶ÊÌÜ
¡¡¡ÖJUMP MV¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè42¶ÊÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¸Å´Ü½Õ°ì»á¡ß¡Ø¥Ò¥«¥ê¥¢¥ì¡ÙBURNOUT SYNDROMES¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¹©»ö¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÀçÂæ»ÔÂÎ°é´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀçÂæ¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿³Æ³Ø¹»¤Î»î¹ç¤¬ÇòÄ»ÂôÊÔ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¢¥ì¡×¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖJUMP MV¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè42¶ÊÌÜ¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥³¥é¥ÜMV
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Ï¡¢¸Å´Ü»á¤Ë¤è¤ë¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£ µÜ¾ë¸©¤òÉñÂæ¤Ë¸©Î©±¨Ìî¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Æü¸þæÆÍÛ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡Ö¾®¤µ¤Êµð¿Í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥³¡¼¥È¾å¤Î²¦ÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·ºÍ¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±Æ»³ÈôÍº¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥Ð¥ì¡¼Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¡£
¡¡¡ÖJUMP MV¡×¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤È¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥é¥ÜMV´ë²è¡£¥¸¥ã¥ó¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¿ï»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19Æü¸á¸å7»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«Í½Äê¡£
¢£BURNOUT SYNDROMES¡¦Vo&Gt ·§Ã«ÏÂ³¤¥³¥á¥ó¥È
Æ°²è¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¨¤µ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡ª
¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼ !!¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¢¥ì¡×¤ÏÇòÄ»ÂôÊÔ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï±¨Ìî¹â¹»¤âÇòÄ»Âô³Ø±à¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÒÊý¤Ë¸ªÆþ¤ì¤Ç¤¤º¡Ä¡ØÁ´°÷¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì¤ÎÀçÂæ»ÔÂÎ°é´Û¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø¹»¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡ØÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤Ë¤·¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤MV¤Ë¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¢¥ì¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀçÂæ»ÔÂÎ°é´Û¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦Àï»ÎÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ú±à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
