「全色買いしそう」「2色買った！」【ユニクロ】高評価の嵐♡「注目ジーンズ」

バギージーンズのトレンドが続く中、発売当初から話題になっているのが【ユニクロ】のカーブジーンズ。バギージーンズのラフさとカーヴィーなシルエットが人気の様子です。そこで今回はそんな注目ジーンズの魅力と、人気インフルエンサーのおしゃれなコーディネートをご紹介！ カジュアルになりすぎず上品な雰囲気も纏えそうなジーンズは、ワードローブの新定番になりそうな予感。まだ試したことがない人はぜひチェックしてみて。

バギージーンズを上品に着こなす

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ルーズなバギージーンズは、脚の外側部分にゆるやかにカーブを描いた新シルエットでアップデート。ラフなのにどこか上品なスタイルに仕上がっています。やや深めの股上でウエストからお尻にかけてはほどよく引き締まったシルエットなので、ウエスト～脚のラインをきれいに見せてくれそう。ユニクロ公式オンラインストアのレビューも高評価が多く、ランキングにも上位に食い込む人気ぶり。ワイドパンツでマンネリ化しがちな人も必見の1本です。

ライトブルーのジーンズをシックにまとめて

@yc__mamさんは「全色買ってしまいそう」と大絶賛。カジュアルに傾きやすいライトブルーのジーンズも、ジレやパンプスなどきれい見えが叶うアイテムを合わせればシックな大人コーデが完成。コンパクトなトップスを合わせることでジーンズのシルエットが際立ち、スタイルアップも期待できそう。ジーンズ以外のアイテムを黒でまとめることで統一感が生まれるので、ラフ × きれいめのコーデもまとまりが出ておしゃれな印象に仕上がっています。

高級感のあるコーデもお手のもの

フロントのウォッシュ加工が目を引くブルージーンズには、ブラウス風のトップスとレザーグッズで高級感をプラス。ボリュームのあるトップスを選べば、バギーシルエットのゆったり感とのバランスが取りやすく挑戦しやすいのでおすすめ。腰まわりはすっきりとしたシルエットなので、タックインにもぴったり。ルーズなラインなのに野暮ったくカジュアルになりすぎないので、いつものジーンズコーデに取り入れてみて。

ラフな上級者コーデに挑戦！

ダボっとしたTシャツにレザーシューズを合わせた上級者コーデ。@kumika_iiio2さんは気に入ったあまり「2色買い」したそうで、今回はブラックを使ったコーデをご紹介。全体的にゆったりとしたメンズライクなシルエットなので、ベルトをしてウエストマークをすればメリハリが生まれ好バランス。華奢なアクセサリーを重ね付けして、カジュアルな中に洗練された印象をプラスしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@yc__mam様、@y.y.r.10様、@kumika_iiio2サマのInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S