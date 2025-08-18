過去問学習の重要性や効果的な取り組み方を学ぶ！受験Dr.「過去問活用セミナー」

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.は、過去問学習の重要性や効果的な取り組み方を伝える「過去問活用セミナー」を、2025年9月8日(月)・12日(金)・13日(土)に開催。

受験Dr.「過去問活用セミナー」

日程 ： 2025年9月8日(月)・2025年9月12日(金)・2025年9月13日(土)

時間 ： ・2025年9月8日(月)［対面］

9:30 開場

10:00〜13:00 国語 理科 社会 算数 全般(各教科別)

13:00〜14:00 個別相談会(希望制)

・2025年9月8日(月)［オンライン］

10:00〜13:00 国語 理科 社会 算数 全般(各教科別)

・2025年9月12日(金)［オンライン・録画配信］

10:00〜13:00 国語 理科 社会 算数 全般(各教科別)

・2025年9月13日(土)［オンライン・録画配信］

19:00〜22:00 国語 理科 社会 算数 全般(各教科別)

会場 ： 受験Dr. 四谷本部校

東京都新宿区四谷 1-2-8 四谷THビル 7F

受講料 ： 11,000円 (税込)(四教科・全般 講演資料含む)

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.は、過去問学習の重要性や効果的な取り組み方を伝える「過去問活用セミナー」を、2025年9月8日(月)・12日(金)・13日(土)に開催します。

■「過去問活用セミナー」とは

●中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.が、毎年開催している入試対策において必須である過去問演習をどう進めていけばよいのか、不安やお悩みを抱えるご家庭・少しでも早く最善の学習法を実践したい保護者の方に向けた中学受験生の保護者対象セミナー

●2025年は3日間、対面とオンライン、計4回で開催

●中学受験のプロならではの着眼点と豊富な経験で、過去問学習の重要性を伝え、受験生が抱えるお悩みを解消

●理論としても実践としても、分かりやすく体系立てられた学習戦略を体験可能

●セミナー終了後にはプロ講師による1対1の学習相談会も実施

【担当講師】

講演者

＊安部 公一郎 講師(写真中央右)

受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師

＊春野 陽子 講師(写真中央)

国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 国語読解方程式ノウハウ開発最高責任者 クラウンドクター講師

＊海田 真凜 講師(写真中央左)

四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師

＊亀井 章三 講師(写真右)

自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師

＊清水 栄太 講師(写真左)

社会科責任者 社会科長 スーパードクター講師

【学習相談】

希望者

【注意事項】

・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可

・同業他社の参加禁止

・セミナー中の撮影・録音・録画禁止

