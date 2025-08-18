俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。

愛車「ハーレーダビッドソン」との２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 彩雪 】 この時期は「少し涼しくなってきた時間の空と風が好きでやっぱり乗りたくなってしまう」 愛車・ハーレーダビッドソン笑顔 【 Harley-Davidson XL883R 】



彩雪さんは「愛車との写真」と綴ると、愛車との２ショット写真をアップ。



続けて「この時期は本当に暑いとわかってるのに、17：00から19：00くらいの、少し涼しくなってきた時間の空と風が好きでやっぱり乗りたくなってしまう」と、綴りました。







更に「そして走り終えた後の爽快感がたまらないです、、、！」と、綴りました。



彩雪さんは「涼しくなったら早起きして朝からツーリング行きたいな」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「カッコイイ ハーレーも似合いますねぇ〜素敵です」・「バイク姿カッコいい」・「かっこいいし、かわいいし、無敵すぎん？」・「暑いので体調管理には気をつけてください 可愛い！！」などの反響が寄せられています。



彩雪さんは、時折ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて綴っています。





【 彩雪さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年7月31日

出身地：富山県

身長：169cm

特技：バスケットボール

趣味：読書・映画・バイク

愛車：Harley-Davidson883R

資格：高校数学教員免許、普通自動車運転免許、中型二輪免許、大型二輪免許



【担当：芸能情報ステーション】