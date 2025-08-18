¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×³¤¤Î¾å¤Ø¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Î³°¤Ø¡È½é¤á¤Æ¡É¥Ç¥âÈô¹Ô
ËüÇî²ñ¾ì¤«¤éÂçºåÏÑ¤Î³¤¤Î¾å¤Ë½Ð¤Æ¡¢23¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¤ª¤è¤½4Ê¬´ÖÈô¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Sky Drive¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
ËüÇî¤Ç¥Ç¥âÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³¤¤Î¾å¤Ë½Ð¤¿»ö¶È¼Ô¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Sky Drive¡¡Ê¡ß·ÃÎ¹ÀCEO
¡Ö³¤¤Ë¹Ô¤¯¤È³¤É÷¤¬Á´Á³¤³¤³¡ÊËüÇî²ñ¾ì¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£1²ó³¤¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¿Ê¤·¤Æ¿À¸Í¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£º£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Sky Drive¤Î¥Ç¥âÈô¹Ô¤Ï¤¢¤¹¤È¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ò½ü¤º£·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¡¢³¤¤Î¾å¤òÈô¤Öµ¡ÂÎ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£