松平健、なんでも似合う幅の広さに驚きの声 ちょんまげ＆スパンコール着物を着こなす姿にコロッケ＆久本雅美「最初で最後」
俳優の松平健、檀れい、ものまねタレントのコロッケ、タレントの久本雅美が18日、都内で行われた舞台『大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）』の製作発表会見に参加した。
【全身ショット】スーツ姿でビシッと決めた松平健ら出演者たち
戦国時代が似合う人は、というトークテーマが。久本は「健さんをおいていない。殺陣も素晴らしいし」と断言し、コロッケは「全部がすごい。ちょんまげでスパンコールの着物が似合うのは最初で最後。それが似合うし、カッコいいし」と断言。さらにコロッケが「最近、ジョイントさせていただいて、メタルロックの格好もされた。X JAPANのような格好も似合うんですよ。全部似合うんですよ」と言うと、久本は「何もかも似合う。普段着もセンスが良い。私服もめちゃくちゃカッコいい」ときっぱり。松平は「そんなことないですよ」と照れていた。
松平、コロッケ、久本、檀といったエンターテイメント界を代表する4座長と、細川徹氏の再タッグが実現。笑いあり、涙あり、サンバあり、何でもありな、ありとあらゆるエンターテイメントを詰め込み大好評となった『大逆転！大江戸桜誉賑（おおえどかーにばる）』（2023年3月）に続く、「大逆転！」シリーズ第2弾。今回は、戦国時代を舞台に松平演じる織田信長と檀演じる妻のお濃、コロッケ演じる豊臣秀吉と久本演じる妻のねね、戦国時代を象徴する2人の武将と妻たち、そして個性豊かな登場人物によるエンターテイメントとなる。
松平は「織田信長役。今までにない迫力のある役で頑張りたいと思います」と意気込み。コロッケは「豊臣秀吉役のコロッケです。歴史上の人物をやらせていただくのは、ほとんど初めてでございます。久本さんが奥さん役。どういう形になるのか。まだけいこに入っておりません。かなりけいこで弾けることとなると思うので、今までに見たことのない秀吉役を」と力を込めた。久本は「2年ぶりに松平健さん、檀れいさん、コロッケさんと豚に立てることがうれしくて光栄に思っています。歴史上の人物、ねねをやるのは初めて。笑いの部分でコロッケさんと盛り上げようと思っていたんですけど、意外や意外、松平健さん、檀れいさんのシーンがかなり面白くて。台本を読んでひっくり返って笑いました。4人の化学反応をどう見ていただけるのか、しっかりけいこして最高のエンターテイメントをやらせていただきたい」とする。檀は「大逆転！シリーズで2年前に松平健さん、コロッケさん、久本雅美さんと一緒に舞台に立たせていただいた。本当に毎日が楽しくて。おけいこ場から大笑いしておりました。再び集結。見に来てくださった皆さんが楽しんでいただけるような舞台にしたいと思っております」とにこやかに話していた。
東京公演は、9月20日から10月19日まで明治座で、大阪公演は、11月8日から24日まで新歌舞伎座で上演される。
