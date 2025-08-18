¾åÅÄÎµÌé¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é½Ð¶ØÀë¸À¼õ¤±¤¿²áµî¸ì¤ë¡ÖÂç·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡×¡Ö¥¯¥½ÌîÏº¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/18¡Û¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬8·î18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤Ò¤ë11»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤éÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ç½Ð¶ØÀë¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾åÅÄ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤äÀ¤´Ö¤¬¥²¥¹¥È¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¤¢¤Î»þ¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿ÅÜ¤é¤ìÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ÆÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é½Ð¶ØÀë¸À¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²¡¢¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤¨¤ë·Ú¤¤¤ä¤Ä¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Â·¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍÙ¤ê¤òÂ·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÄ¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°áÁõ¤òÁ´Éô³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥ì¥Ù¥ë2¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¸÷°ì¤¯¤ó¤¬¡Ø¤ªÁ°¤é2ÅÙ¤È²¶¤ÎÉñÂæ½Ð¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ö³Ú²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂçÁ°Äó¤¯¤½ÌîÏº¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¾åÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¤Î³Ú²°½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ú²°¤ËÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÊÌ¤Ë¸÷°ì¤¯¤ó°Õ³°Ã¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤¬Æ²ËÜ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤é¤ËÂç·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥½ÌîÏº¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
