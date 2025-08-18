演歌歌手・石川さゆりのめいであることを公表した女優・石川満里奈が１８日までにインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

「８月１２日に二十歳の誕生日を迎えました。沢山の方にお祝いしてもらえてとても嬉しいです」とコメントし、バースデープレートを前にしたショットを披露。「ミス日本として活動させていただくようになり、様々な環境の変化がありました。そのおかげで、多くの地域の方々や企業様との関わりを紡ぐことが出来ています。また、二十歳という大切な節目に、ミス日本として活動させていただけていることもとても嬉しく思います。活動期間も早いもので、もう半年を切りました。当初から持ち続けている"人の役に立ちたい"という思いを常に感じて、残りの活動も精一杯取り組んで参ります。何事にも貪欲に！色々なことをどんどん吸収できる人を目指していきます。そしていつも応援してくださる皆さんありがとうございます！２０歳のわたしも、よろしくお願いいたします」と続けた。

フォロワーは「いつもむちゃくちゃ綺麗です」「お誕生日おめでとうございます この１年が素晴らしい年になりますように」「美しい」「可愛すぎる」「若いパワーでいっぱい活躍してください」などのコメントを寄せた。

満里奈は２０２５年のミス日本グランプリとミス着物を受賞。同時にさゆりのめいであることを公表し「そっくり」「似てる」「美の遺伝子」と話題になった。