平愛梨「みんなのお昼ごはん」食卓披露「唯一自分で褒めるとしたら夫の試合前に作るごはん」
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの平愛梨が18日、自身のInstagramを更新。家族のお昼ご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】平愛梨、メインは肉・副菜たっぷり…栄養バランス取れた昼食
平は「みんなのお昼ごはん」と、肉の乗った丼ぶりや複数の小鉢でバランスの取れた昼食の写真を公開。「唯一、自分で褒める！としたら 夫の試合前に作るごはん」と明かし「『◯時に食べるから宜しく！』と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがない」と夫でサッカー日本代表の長友佑都選手のために作る食事についてつづっていた。
この投稿に、ファンからは「長友選手への愛が詰まってる」「素敵な奥さんで羨ましい」「愛梨ちゃんのご飯いつも美味しそう」「アスリートの妻として素晴らしい」といったコメントが寄せられている。平は長友選手と2017年1月に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】平愛梨、メインは肉・副菜たっぷり…栄養バランス取れた昼食
◆平愛梨、家族のお昼ご飯を公開
平は「みんなのお昼ごはん」と、肉の乗った丼ぶりや複数の小鉢でバランスの取れた昼食の写真を公開。「唯一、自分で褒める！としたら 夫の試合前に作るごはん」と明かし「『◯時に食べるから宜しく！』と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがない」と夫でサッカー日本代表の長友佑都選手のために作る食事についてつづっていた。
【Not Sponsored 記事】