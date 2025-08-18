NCT DREAM、タイ最大規模スタジアムで圧巻ステージ披露！6万6000人を熱狂の渦へ

NCT DREAMが、2年連続でタイ最大規模のスタジアムを熱狂で満たし、圧倒的な存在感を示した。

8月16日・17日、タイ・バンコクのラジャマンガラ・ナショナル・スタジアムで開催されたツアー「2025 NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW 4：DREAM THE FUTURE’」では、NCT DREAMとシズニ（ファンダム名）のエネルギーが重なり、バンコクを熱狂の渦に包んだ。

今回のバンコク公演で両日合わせて6万6000人を動員したNCT DREAMは、昨年に続き2年連続でタイ最大規模の会場であるラジャマンガラ・ナショナル・スタジアムで単独コンサートを成功させ、彼らの揺るぎない地位を改めて証明した。

タイムトラベルのポータルが開くような壮大な演出の中、『BTTF』で公演の幕を開けたNCT DREAMは、『CHILLER』『ISTJ』『Hello Future』『Hot Sauce』『BOOM』『We Young』『Dunk Shot』など、9年間の活動を総括するような全26曲を披露し、観客を魅了した。

現地ファンはNCT DREAMの情熱的なステージに応えるため、「9 YEARS 7DREAM」と書かれたライトボックスで客席を照らし、「dear DREAM, I’ll be your home」というメッセージが書かれたスローガン、会場を囲む大型バナー、そして力強い大合唱や応援で会場を彩り、大きな感動を与えた。

NCT DREAMは公演の最後に「最初から最後までステージを共に埋め尽くしてくれて本当に感謝しています。タイに来るたびに特別な思い出を持ち帰りますが、今日も皆さんの熱い応援のおかげで大きな感動を受けました。皆さんの愛が僕たちにとって大きな力となり、その力が僕たちのステージをさらに輝かせてくれます。これからも変わらず皆さんに良い姿をお見せできるよう、最善を尽くす“7DREAM”でありたいです」と感想を伝えた。

なお、NCT DREAMは8月30日に香港公演を開催予定。K-POPアーティストとして初めて、香港・啓徳体育園（カイタク・スタジアム）のステージに立つ。

