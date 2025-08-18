¿·¥³¥ó¥Ó¡ÖCITY¡×ÀÐ°æ¥Ö¥ì¥ó¥É¡¡Æ±´ü¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤«¤é¤Î¡È·ãÎå¡É¤ËÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ªº¤ÏÇ¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖCITY¡×¤ÎÀÐ°æ¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê40¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈVTR¤ËÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï6·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿ÀÐ°æ¤È¾®ÌîÎµÊå¤Î¥³¥ó¥Ó¡ÖCITY¡×¤Î½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ËÌ©Ãå¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÀÐ°æ¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤È¡Ö¥Í¥³Æó¥¹¥º¡×¥ä¥Þ¥²¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖÀÐ°æ¤â¾®Ìî¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤¡£20Âå¤ÇÁÈ¤ó¤À¤é½÷À¿Íµ¤¤â½Ð¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ª¤¸Æ±»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÐÇ¯Îð¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¢¤ë¼ï¡¢Ì·¤È½â¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿À¹»³¿¸ÂÀÏº¤â¡¢¡ÖM-1¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿2¿Í¤ä¤«¤é¡£¤³¤Ã¤«¤é15Ç¯¡¢¤â¤¦1²ó½Ð¤ì¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥³Æó¥¹¥º¡×¥ä¥Þ¥²¥ó¤Ï¡Ö¥Í¥¿¸«¤Æ¡È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë°Õ¸«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡Ö½éÉñÂæ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈVTR¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¸«¼è¤ê¿Þ¤È¤«¥Í¥³Æó¥¹¥º¤È¤«¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢ÎÞ¡£ÆÍÁ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬º¤ÏÇ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÌî¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Þ¥¸¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï°ÂÅÄË®Í´¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Þ¥ó¥À¥ó¥Æ¡×¤Ç2016Ç¯¤Ë¡ÖÂè5²óytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯5·î¤Ë²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¥Í¥³Æó¥¹¥º¤È¼éÃ«ÆüÏÂ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤È¤³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£