◇MLB ドジャース 5-4 パドレス(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

パドレスはドジャースとの首位攻防3連戦の3戦目、ダルビッシュ有投手が先発。初回に4点を許し、後半に追いつく粘りを見せるも、痛恨の3連敗を喫しました。

直接対決前は5連勝で首位を奪取したパドレスですが、ドジャース戦に2連敗。1ゲーム差の2位で迎えた3戦目はメジャー14年目のダルビッシュ投手が先発します。

初回、先頭の大谷翔平選手にヒットを許すと、続くムーキー・ベッツ選手に四球、さらに1アウトから4番フレディ・フリーマン選手に3ランホームランを被弾。さらにアンディ・パヘス選手にもホームランを許し、2被弾でいきなり4点を失います。

ダルビッシュ投手は2回、先頭打者に四球を許すも、続く打者をすべて外野フライに仕留め無失点。3回、4回にはそれぞれ2三振を奪い三者凡退とし、初回以外はヒットを許さず4回4失点の内容で降板しました。

打線は5回にラモン・ロレアノ選手がホームランを放つと、6回にはライアン・オハーン選手がタイムリーツーベースを放ち1点差へ。8回には1アウト2、3塁から代打のホセ・イグレシアス選手の内野ゴロの間に追いつきます。

ところが直後の守りでは、今季33セーブをマークしているロベルト・スアレス投手が先頭のベッツ選手に勝ち越しホームランを献上。この1点が決勝点となり、パドレスが1点差で敗れました。

首位攻防3連戦はこれで3連敗となったパドレス。ドジャースとの対戦成績は2勝8敗と大きく負け越しています。日本時間19日からはジャイアンツとの4連戦、さらに同23日からは再びドジャースとの3連戦を迎えるなど、同16日から13連戦という日程になっています。