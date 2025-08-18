「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースがパドレスに同一カード３連勝。同点の八回、ムーキー・ベッツ内野手が決勝の１３号ソロを放ち、「やっと仲間たちに貢献することができた」と実感を込めた。

スアレスがカウント２ボールから投じた３球目だった。内角寄りのフォーシームをきれいに捉えると、打球は左中間スタンドに飛び込んだ。ベッツはゆっくり打球を見つめながら歩き出し、ベンチの大谷らもガッツポーズ。確信の一撃だ。

ドジャースタジアムは大歓声に包まれ、ダイヤモンドをまわるベッツもガッツポーズ。ホームを踏むと、フリーマンが優しく胸をタッチした。

絶対に負けられない直接対決でベッツは第１戦、第２戦ともにノーヒットに終わっていた。初回は冷静に四球を選び、フリーマンの３ランで生還したが、ヒットは実に１４打席ぶりだった。

ファンも「やっぱりスーパースター」「ベッツすごい」「愛すべき選手」と絶賛した一撃。今季は開幕直前の体調不良に始まり、深刻な打撃不振に悩まされてきた。それでも地区優勝へ負けられないゲームで、大きな１勝、そしてスイープを呼び込んだ。