記念のセレモニー後、ロスコ・アレン選手とバスケットボールを楽しむ子どもたち＝１５日、川崎市中原区

バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）の川崎ブレイブサンダースは、子どもたちが英語に触れる機会を提供する新たな取り組みをスタートさせた。運営する交流拠点「ＴＨＥ ＬＩＧＨＴ ＨＯＵＳＥ ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＢＲＡＶＥ ＴＨＵＮＤＥＲＳ」（ザ・ライトハウス）に外国籍のスタッフを新たに配置し、言語や文化の壁を越え、地域に根差した共生の場を創り出す。

Ｂ１川崎は２０２１年１１月、社会貢献活動の一環として、川崎市中原区の武蔵小杉駅近くの高架下にザ・ライトハウスを設立した。高校生以下は無料で利用でき、バスケットボールを楽しむ以外にもスポーツ漫画を読んだり、プログラミング体験をしたりするなど多彩なコンテンツを用意。都市部で増加する児童虐待や孤立、運動不足といった課題の解消を目指して子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりに励んできた。

「外国籍の選手やコーチが増えている。もっとリーグの特徴を生かした取り組みができるのではないか」。市立小学校への外国籍選手の派遣などで実績を重ねてきたクラブは、Ｂリーグと日本財団が募集した新事業として「外国人スタッフ配置による多文化共生・英語体験創出」を提案。全国１０クラブに総額１億１千万円を助成する第１弾の事業の一環として採択された。

今回の助成事業によって外国籍のスタッフを新たに２人増やし、英語でコミュニケーションを図る環境を整備した。高校バスケを題材にした漫画「スラムダンク」の英語版やカードゲームを用意し、異文化交流イベントも計画している。