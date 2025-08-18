松平健＆檀れい、むちゃぶりされ毎日違うものまね披露 コロッケがお題も「出す方も苦しんでました」
俳優の松平健、檀れい、ものまねタレントのコロッケ、タレントの久本雅美が18日、都内で行われた舞台『大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）』の製作発表会見に参加した。
【写真】チェック柄のシャツを身にまとい笑顔を見せる久本雅美
「大逆転！」シリーズ第2弾。2023年の前作では、むちゃぶりのオンパレードだったそう。キツかった思い出を問われると松平は「ものまねですね。毎日違うものまねをさせられて（笑）」と振り返った。難易度の高かった動物のものまねは「檀れいさんがうまかった」と松平がバラすと、檀は「何が難しいって、その場で何をするかがわかるんですよ。舞台上で、コロッケさんがやった動物のものまねに対して『ワシもできる』と対抗してやられて、そばで見ている私も『私もやる』と。コロッケさんが何のお題を出すのか恐怖でした」と懐かしんだ。“恐怖の大王”扱いだったコロッケは「逆に言うと、毎回変えていた。出す方も苦しんでました」とぶっちゃけていた。
松平、コロッケ、久本、檀といったエンターテイメント界を代表する4座長と、細川徹氏の再タッグが実現。笑いあり、涙あり、サンバあり、何でもありな、ありとあらゆるエンターテイメントを詰め込み大好評となった『大逆転！大江戸桜誉賑（おおえどかーにばる）』（2023年3月）に続く、「大逆転！」シリーズ第2弾となる。今回は、戦国時代を舞台に松平演じる織田信長と檀演じる妻のお濃、コロッケ演じる豊臣秀吉と久本演じる妻のねね、戦国時代を象徴する2人の武将と妻たち、そして個性豊かな登場人物によるエンターテイメントとなる。
松平は「織田信長役。今までにない迫力のある役で頑張りたいと思います」と意気込み。コロッケは「豊臣秀吉役のコロッケです。歴史上の人物をやらせていただくのは、ほとんど初めてでございます。久本さんが奥さん役。どういう形になるのか。まだけいこに入っておりません。かなりけいこで弾けることとなると思うので、今までに見たことのない秀吉役を」と力を込めた。久本は「2年ぶりに松平健さん、檀れいさん、コロッケさんと豚に立てることがうれしくて光栄に思っています。歴史上の人物、ねねをやるのは初めて。笑いの部分でコロッケさんと盛り上げようと思っていたんですけど、意外や意外、松平健さん、檀れいさんのシーンがかなり面白くて。台本を読んでひっくり返って笑いました。4人の化学反応をどう見ていただけるのか、しっかりけいこして最高のエンターテイメントをやらせていただきたい」とする。檀は「大逆転！シリーズで2年前に松平健さん、コロッケさん、久本雅美さんと一緒に舞台に立たせていただいた。本当に毎日が楽しくて。おけいこ場から大笑いしておりました。再び集結。見に来てくださった皆さんが楽しんでいただけるような舞台にしたいと思っております」とにこやかに話していた。
東京公演は、9月20日から10月19日まで明治座で、大阪公演は、11月8日から24日まで新歌舞伎座で上演される。
【写真】チェック柄のシャツを身にまとい笑顔を見せる久本雅美
「大逆転！」シリーズ第2弾。2023年の前作では、むちゃぶりのオンパレードだったそう。キツかった思い出を問われると松平は「ものまねですね。毎日違うものまねをさせられて（笑）」と振り返った。難易度の高かった動物のものまねは「檀れいさんがうまかった」と松平がバラすと、檀は「何が難しいって、その場で何をするかがわかるんですよ。舞台上で、コロッケさんがやった動物のものまねに対して『ワシもできる』と対抗してやられて、そばで見ている私も『私もやる』と。コロッケさんが何のお題を出すのか恐怖でした」と懐かしんだ。“恐怖の大王”扱いだったコロッケは「逆に言うと、毎回変えていた。出す方も苦しんでました」とぶっちゃけていた。
松平は「織田信長役。今までにない迫力のある役で頑張りたいと思います」と意気込み。コロッケは「豊臣秀吉役のコロッケです。歴史上の人物をやらせていただくのは、ほとんど初めてでございます。久本さんが奥さん役。どういう形になるのか。まだけいこに入っておりません。かなりけいこで弾けることとなると思うので、今までに見たことのない秀吉役を」と力を込めた。久本は「2年ぶりに松平健さん、檀れいさん、コロッケさんと豚に立てることがうれしくて光栄に思っています。歴史上の人物、ねねをやるのは初めて。笑いの部分でコロッケさんと盛り上げようと思っていたんですけど、意外や意外、松平健さん、檀れいさんのシーンがかなり面白くて。台本を読んでひっくり返って笑いました。4人の化学反応をどう見ていただけるのか、しっかりけいこして最高のエンターテイメントをやらせていただきたい」とする。檀は「大逆転！シリーズで2年前に松平健さん、コロッケさん、久本雅美さんと一緒に舞台に立たせていただいた。本当に毎日が楽しくて。おけいこ場から大笑いしておりました。再び集結。見に来てくださった皆さんが楽しんでいただけるような舞台にしたいと思っております」とにこやかに話していた。
東京公演は、9月20日から10月19日まで明治座で、大阪公演は、11月8日から24日まで新歌舞伎座で上演される。