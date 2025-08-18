°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤È¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡¡»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î¸¡Æ¤³«»Ï¤ÈÈ¯É½
°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤È¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¼¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëATM¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ãæ¿´¤Î¶ä¹Ô¤Ç¡¢ATM¤ÎÀßÃÖÂæ¿ô¤Ï2Ëü8000Âæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î³ô¼°¤Î°ìÉô¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£Ãé¤È¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢Éý¹¤¤¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨¶È¤ò´Þ¤á¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»ñÈæÎ¨¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·ÈÆâÍÆ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Ãé¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á°¤ÎATM¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ATM»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£