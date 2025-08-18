女優の加藤ローサ(40)が17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。番組冒頭でサッカー元日本代表の松井大輔氏（44）との離婚を公表し、離婚後の生活を明かした。

MC山崎育三郎（39）から「（離婚しても）一緒には住まれているわけですもんね」とふられた加藤は「そうです。一緒に住んだままなんですけど、彼は去年サッカー選手を引退してさらに忙しくなり、日本国内だけじゃなくて、海外でもサッカー教室やったりとか」と、松井氏の多忙な生活を明かした。

続けて加藤は「顔を合わせることは少なくなったけど、家から出発して家に帰ってくるっていうのは変わらずで」と説明した。

これを受け、山崎が「これからもそういうスタイルの中でやっていく感じですか？」と問いかけると加藤は「2人の共通の思いで、お父さんっていう役割、お母さんっていう役割は果たしたいね、っていうので。だから永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」と思いを打ち明け、今後についても言及した。

山崎が「子どもたちが居間、一緒にいる間は、みたいな感じ？」と続けて尋ねると加藤は「はい」と返答し、うなずいた。