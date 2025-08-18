大泉 洋の最新曲「キラーチューン！」のMVが公開された。

（関連：【映像あり】大泉 洋、茅島みずきとタッグ組んだ最新曲「キラーチューン！」MV）

同楽曲は、自身も出演する『LIVE DAM WAO!』CMソングとして8月14日にリリースされたもの。今回公開されたMVには、俳優／モデルの茅島みずきをキャストに迎え、大泉 洋の歌唱シーンと茅島みずきのダンスを中心としたストーリーが交差している。

映像は、茅島みずき扮する寂れたアメリカンダイナー風の店でバイトをする若い女性店員を中心に描かれる。客はまばらで暇な日曜の昼、モップ掛けをしながら彼女は“自分がブロードウェイの舞台に立つミュージカルスターだったら”と妄想する。ふとミラーボールのキャンディを見つけ、それをきっかけに空間が幻想的に切り替わり、ミラーボールや照明演出でまるでミュージカルの世界に。モップをパートナーに見立てた即興ダンスが始まり、妄想がピークに達した瞬間に現実に戻る。

なお現在、抽選で100名に「キラーチューン！」ジャケットキーホルダーがプレゼントされるダウンロードキャンペーンも行われている。

（文＝リアルサウンド編集部）