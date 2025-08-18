【台風のたまご】発達して台風12号に発達　沖縄〜九州地方の西へ進むか　きょう夕方以降、兵庫県南部に警報級の雨おそれ

沖縄の南にある熱帯低気圧は、今後１２時間以内に台風に発達する見込みです。台風になれば今年の１２号で、今後、九州地方の西方面へ向かうとみられています。



気象庁の１８日午前９時の観測によりますと、熱帯低気圧は宮古島の南南東約３１０キロの位置にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。



中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。





熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、中心は１２時間後の１８日午後９時には那覇市の南約２４０キロの位置を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。２４時間後の１９日午前９時には那覇市の南西約８０キロの位置を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。４８時間後の２０日午前９時には奄美市の西約２７０キロの位置を中心とする半径２００キロの円内に達する見込みです。７２時間後の２１日午前９時には九州の西の北緯３０度５５分、東経１２７度３５分を中心とする半径２６０キロの円内に達する見込みです。この時点での中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されますが、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％で、今後の情報に注意が必要です。なお、近畿地方では兵庫県に雨の情報が出ています。気象庁によりますと、兵庫県では、湿った空気や強い日射の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、１８日は局地的に雷雲が発達するでしょう。１８日に予想される１時間降水量は多い所で、北部で４０ミリ、南部で５０ミリ。１９日午後０時までに予想される２４時間降水量は多い所で、北部で７０ミリ、南部で８０ミリ。兵庫県南部では、１８日夕方から夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。雨雲が予想より発達した場合や停滞した場合には、１８日昼過ぎから夜遅くにかけて、警報級の大雨となる可能性があるということです。